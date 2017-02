Die besten Onlinespiele und Browsergames kostenlos spielen

Aussuchen und loslegen – bei einem Browsergame brauchst du nichts zu installieren. Stattdessen wählst du einfach das Spiel, das dir gefällt und spielst es direkt in deinem Browser. Viele Browsergames sind sogar ohne Anmeldung spielbar. Sollen deine Fortschritte und Errungenschaften gespeichert werden, musst du dich beim jeweiligen Anbieter registrieren – das dauert höchstens ein paar Minuten, und schon tauchst du in die Weiten der virtuellen Spielwelten ein. Viele Browsergames bieten aufwendige und wunderschön gestaltete Grafiken – um das bestmögliche Erlebnis zu genießen, solltest du stets die neueste Java-Version installiert haben.

Kostenlose Browsergames bieten dir oft die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob du lieber ein wenig Geld oder mehr Zeit in ein Spiel investieren möchtest. So kannst du für eine kleine Summe Spielgegenstände und Boni kaufen, um deine Ziele schneller zu erreichen. Du kommst aber auch voran, ohne Geld auszugeben und hast dabei denselben Spielspaß – das dauert meist nur etwas länger.

Du hast ein Lieblings-Genre oder willst mal eine ganz neue Art von Browsergame ausprobieren? Kein Problem, denn die Auswahl ist groß: Hier findest du Kriegsspiele und Kampfspiele für den Nervenkitzel, aber auch lustige Pferdespiele und fantasievolle RPGs. Aufbauspiele lassen dich zum Helden werden, und in einem Sportspiel lebst du auch virtuell deine aktive Seite aus. Das Beste daran: Kostenlose Onlinespiele spielst du nie allein. Mitspieler aus aller Welt sind in einem Ego-Shooter an deiner Seite – oder sie versuchen dir dein Territorium streitig zu machen. Um deine Mitspieler am anderen Ende der Welt kennenzulernen, stehen dir oft zahlreiche Chat-Funktionen zur Verfügung. Bevorzugst du stattdessen den Single-Player-Modus, kannst du dich mit anderen Spielern messen und deinen High-Score mit ihrem vergleichen – unter den kostenlosen Spielen ist für jeden Spielertyp etwas dabei.

Die Welt der Gratis-Spiele ist groß, und sie wächst jeden Tag weiter! Damit du auf dem Laufenden bleibst und nicht das nächste Highlight der kostenlosen Onlinespiele verschläfst, informieren wir dich immer über die besten Neuerscheinungen. Du und alle anderen Spieler haben dabei die Möglichkeit, die Spiele zu bewerten und zu kommentieren. Das kann dir dabei helfen, das passende Online-Spiel zu finden. Einige Spiele kannst du sogar kostenlos auf deinem Smartphone spielen – das erkennst du, wenn du auf ein Spiel klickst und anschließend unter den Tags der Punkt Mobile Games vorhanden ist. So hast du die besten kostenlosen Spiele immer mit dabei, und Langeweile wird zum Fremdwort. Doch genug gelesen – schau dich bei uns um und entdecke die riesige Welt der Browsergames.