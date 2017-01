Ihr könnt euch als Neueinsteiger in Zarenkriege derzeit einen ordentlichen Vorteil gegenüber anderen Spielern verschaffen. Und nein, keine Bange, ihr müsst kein Geld dafür bezahlen. Wir sind hier ja nicht in Pay-to-Win-Hausen. Wenn ihr euch über den grünen Button unterhalb dieser Meldung für Zarenkriege anmeldet, erhaltet ihr direkt zu Beginn eurer Heerführerlaufbahn 1.000 Goldmünzen im Wert von 10 Euro. Die Spielwährung wird euch automatisch gutgeschrieben, nachdem ihr die Registrierung abgeschlossen habt.

Das Leben als Heerführer im Mittelalter ist nicht leicht. Okay, fairerweise müssen wir festhalten, dass es den Heerführern damals wohl besser erging als ihren Soldaten oder irgendwelchen Bauern, die hart auf dem Feld schuften mussten. Aber in Bezug auf das kostenlose Strategiespiel Zarenkriege ist es wirklich so, dass die Heerführer (aka die Spieler) die ganze Arbeit machen müssen. Falls ihr euch für das Browserspiel aus dem Hause XS Software ( Lady Popular ) interessiert und einer kleinen Starthilfe nicht abgeneigt seid, haben wir eine gute Nachricht für euch.

Die Münzen eröffnen euch eine ganze Menge an Möglichkeiten in Zarenkriege. Ihr seid zum Beispiel in der Lage, mehr Gebäude als üblich zu Spielbeginn zu bauen. Außerdem lässt sich mit dem Geld die Dauer der Einheitenrekrutierung verkürzen, damit euch die Soldaten sofort zur Verfügung stehen. Des Weiteren könnt ihr die Moneten nutzen, um Rituale durchzuführen, die euch wiederum die Chance auf verstärkte Einheiten und exklusive Items gewähren. Alternativ wandelt ihr euren Account für einige Zeit in ein VIP-Konto um, was euch allerlei Vorteile verschafft, etwa mehr Bauaufträge zeitgleich auszuführen oder einen erweiterten Filter für den Markt zu nutzen. Zehn Tage VIP-Status beispielsweise kosten euch 100 Goldmünzen. Also, worauf wartet ihr noch? Registriert euch über uns für Zarenkriege und sichert euch Gold gratis!