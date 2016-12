World of Tanks Blitz: Mecha-Panzer für kurze Zeit verfügbar

In dieser Woche findet das erste Fahrzeug seinen Weg in World of Tanks Blitz, das im Zuge der "Artist's Signature"-Initiative entstanden ist.

Mechs oder Mechas spielen in der Gaming-Branche bereits seit vielen Jahren eine Rolle. Es gibt die Mechwarrior-Serie, in Titanfall könnt ihr in gewaltige Panzer auf zwei Beinen einsteigen und auch der Free-to-Play-Shooter Hawken konzentriert sich voll und ganz auf die futuristischen Kriegsmaschinen. In Japan ist das Gundam-Universum von Bandai sehr bekannt. Einer der Verantwortlichen dafür ist der Designer Kunio Okawara. Er hat Mechas für Gundam und die Brave-Serie designt. Warum wir euch das alles erzählen, wo ihr doch eine News zu World of Tanks Blitz angeklickt habt? Nun, der gute Okawara ist mitverantwortlich für den ersten Mecha-Panzer in dem kostenlosen Actionspiel.

Der O-47, so heißt das gute Stück, ist Teil der sogenannten „Artist’s Signature“-Initiative und ab dem 22. Dezember in World of Tanks Blitz verfügbar. Er ist ein Vehikel der Stufe VIII und zeichnet sich durch seine hohe Wendigkeit und sein enormes Tempo aus. Außerdem verfügt der O-47 über ein ganz besonderes Camouflage-Muster, mit dem ihr die Blicke eurer Teamkollegen auf euch ziehen werdet.

Leider ist der neue Panzer nur für kurze Zeit in World of Tanks Blitz verfügbar. Ihr habt lediglich bis zum 6. Januar die Möglichkeit, das Fahrzeug zu ergattern. Solltet ihr das nicht schaffen, müsst ihr aber nicht traurig sein. Der weißrussische Entwickler Wargaming hat bereits angekündigt, dass es in Zukunft noch mehr besondere Panzer geben soll, die in Zusammenarbeit mit bekannten Künstlern entstehen. Der O-47 ist also nur der Anfang. Wenn ihr euch nun direkt einen Eindruck von dem Mecha-Panzer verschaffen wollt, legen wir euch den folgenden Trailer ans Herz.