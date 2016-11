Mit dem neuen Update halten frische amerikanische Panzer in World of Tanks Blitz Einzug. Zudem gibt es eine neue Karte, ein Lager für eure Items und einen neuen Level für die Clan-Untersützung.

Entwickler Wargaming hat das Update 3.4 für die PC- und Mobile-Fassung des kostenlosen Actionspiels World of Tanks Blitz, dem vereinfachten Ableger von World of Tanks, veröffentlicht. Die neue Version bringt weit mehr als nur ein paar Fehlerbehebungen mit sich, unter anderem erfreuen euch die Entwickler mit einer neuen Ladung amerikanische Panzer. Nun dürft ihr in dem Free-to-Play-Titel mit Fahrzeugen wie dem M2 Light, dem T21 oder dem mächtigen T57 Heavy über die Schlachtfelder rollen. Natürlich müsst ihr die einzelnen Tanks aber erst einmal freischalten, bevor ihr sie im Kampf einsetzen könnt.

Passend zu den Panzern der US-Armee serviert euch das Update 3.4 für World of Tanks Blitz auch eine neue Karte, die in den USA, genauer gesagt im Westen des Landes, angesiedelt ist. Die Karte heißt „Canyon“ und bietet genau das, was der Name verspricht: eine sandige Felsgegend, die jedoch stellenweise auch von Schnee bedeckt ist. Zwischen den Bergen finden sich nicht nur Industrieanlagen, sondern Gebäude, die an eine klassische Westernstadt erinnern.