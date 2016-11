World of Tanks Blitz: Jetzt auch über Steam spielbar

Wer will, kann sich gleich mit einigen Extras versorgen. Zum Release der Steam-Version von World of Tanks Blitz gibt es vier „Pioneer Packs“ mit neuen Panzermodellen wie dem Panther 8.8, dem VK 45.03 oder dem Großtraktor Krupp. Darüber hinaus können sich Spieler die neue Tarnung „Breakthrough“ mit Ingame-Gold holen. Verfügbar ist sie aber nur zeitlich begrenzt, genauer gesagt, bis zum 18. November.

Vor dem offiziellen Launch auf Valves Spiele-Plattform fanden zwei Beta-Wochenenden für den Steam-Port von World of Tanks Blitz statt. Daran haben sich Wargaming zufolge schon rund 200.000 Spieler beteiligt. Vor allem sollte der sogenannte Crossplattform-Matchmaker auf Herz und Nieren getestet werden, der Gefechte zwischen Panzerkommandeuren verschiedener Plattformen ermöglichen soll. Wenn ihr eine Wargaming.net-ID habt, könnt ihr World of Tanks Blitz auf jeder Plattform zocken – kostenlos ist das PvP-lastige Multiplayer Game ja ohnehin.

Der Panzerkrieg weitet sich aus. Wargaming hat das kostenlose Actionspiel World of Tanks Blitz, ursprünglich eine Mobile-Auskopplung des PC-MMOs World of Tanks , auf Steam veröffentlicht. Damit habt ihr nun die Gelegenheit, auf dem PC (Windows, Mac) zu spielen – wenn ihr wollt, auch plattformübergreifend.

World of Tanks Blitz setzt auf actionreiche PvP-Schlachten, wobei das Gameplay an die mobile Nutzung angepasst ist, also schnelle Sessions in den Vordergrund rückt. Das Spiel war im Sommer 2014 zunächst für iOS erschienen, später für Android und Windows-Geräte.

Quelle: Pressemitteilung / Steam