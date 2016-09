Wargaming hat vergangene Woche mittels eines Teaservideos eine Kooperation mit Sega und dessen Marke Valkyrie Chronicles angekündigt. Die richtige Vorstellung erfolgte hingegen erst jetzt auf der momentan stattfindenden Tokyo Game Show. Beide Firmen lassen dabei keine Zeit verstreichen. Zusammen mit der Ankündigung sind die Inhalte sogar schon live. Ihr müsst lediglich einen Blick in den Shop werfen und dort werdet ihr die beiden populären Panzer Edelweiss und Nameless erblicken. Beide sind allerdings nicht besonders preiswert. Einzeln schlagen die Stahlkolosse mit knapp 25 Euro zu Buche. Kauft ihr beide zusammen gibt es 5 Euro Rabatt. Aber wartet nicht zu lange, denn die Panzer werden nur gut 14 Tage lang zum Verkauf stehen. Am 30. September, um 11 Uhr, verschwinden sie wieder.

Falls ihr euch entscheidet, einen oder beide zu erwerben, was erwartet euch dann? Beim Nameless (Tier VII) handelt es sich um einen schwereren Panzer, der von der Squad 422 in den Valkyria Chronicles eingesetzt wird. Er verfügt über eine starke Frontpanzerung, einen guten Alpha-Schaden und moderate Manövrierfähigkeiten. Der Edelweiss (Tier VII) hingegen gehört der Klasse der mittlerern Panzern an. Ihn zeichnen eine hohe Mobilität sowie Geschwindigkeit aus.

Quelle: Pressemitteilung