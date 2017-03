World of Tanks: Matchmaking-Änderungen und Ranked-Modus

In World of Tanks wird sich demnächst einiges am Matchmaking ändern. Außerdem dürfen sich ambitionierte Spieler über gewertete Gefechte freuen.

Der weißrussische Entwickler Wargaming hat auf der offiziellen Webseite seines kostenlosen Panzerspiels World of Tanks einen umfangreichen Artikel über kommende Neuerungen beziehungsweise Änderungen veröffentlicht. Das Highlight dürfte dabei der neue Ranked-Modus sein, der in Zukunft spielbar sein wird. Diese gewerteten Gefechte werden euch endlich die Möglichkeit geben, kompetitiv gegen andere Spieler zu spielen, die einen ähnlichen Rang wie ihr haben. Das Ganze wird in Saison unterteilt sein, wie ihr das auch aus anderen Spielen kennt. Allerdings wird der Modus Spielern mit Fahrzeugen der Stufe X vorbehalten sein.

Seid ihr in den Gefechten, in denen zwei Teams mit jeweils 15 Spielern gegeneinander kämpfen, erfolgreich, steigt ihr nach und nach im Rang auf. Dabei spielen aber nicht nur Siege eine Rolle, sondern auch eure persönliche Leistung. Selbst wenn also euer Team versagt, ihr aber dennoch gut gespielt habt, kann euch auch das Punkte für Rangaufstiege einbringen. Je besser ihr euch schlagt, desto schickere Belohnungen erwarten euch. Wann genau die gewerteten Gefechte in World of Tanks verfügbar sein werden, hat Wargaming noch nicht verraten.

Neben grafischen Verbesserungen hat das Team außerdem umfangreiche Änderungen am Matchmaking-System von World of Tanks angekündigt. Dadurch soll in Zukunft verhindert werden, dass ein Team, das Panzern der unteren und mittleren Stufen besteht, nicht gegen eine Mannschaft antreten muss, die zum Großteil mit Fahrzeugen der oberen Klassen auf dem Schlachtfeld unterwegs ist. Generell verspricht Wargaming eine ausgewogene Fahrzeugverteilung für jedes Team. Beispielsweise werden nicht mehr als drei Artillerievehikel pro Partei möglich sein. Außerdem soll das neue System für mehr Abwechslung bei den Karten sorgen, so dass nicht ständig die gleichen Maps gespielt werden.