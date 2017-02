World of Tanks: Details zum überarbeiteten Festungsmodus

Für das free-to-play Panzerspiel World of Tanks ist heute Update 9.17.1 erschienen. Damit erweitert Entwickler und Publisher Wargaming das Online-Spiel um den neuen Festungsmodus. Die Überarbeitung hat zum Ziel, den Modus sowohl für Anfänger als auch Veteranen anspruchsvoll und unterhaltsam zu gestalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, plant Wargaming den neuen Modus in fünf Abschnitten einzuführen, die aufeinander aufbauen. Der erste Abschnitt ist heute an den Start gegangen. Dafür wird der Modus einen Tag lang komplett abgeschaltet, damit die Entwickler “Daten verschieben” und Entschädigungen für Spieler ausgeschüttet werden können, deren Bauten und Reserven entfernt werden müssen, um den neuen Modus einführen zu können. Im zweiten Abschnitt der Einführung soll der Festungsmodus mit Scharmützeln zurückkehren - vorerst allerdings nur im Testmodus.

Sobald der zweite Abschnitt live geht, ist die grundsätzliche Funktionalität des Festungsmodus im Panzerspiel World of Tanks wiederhergestellt - die neuen Features fehlen allerdings noch. Das passiert mit den Abschnitten drei und vier. Im letzten, dem fünften Abschnitt werden sämtliche Features aus dem Testmodus in den offiziellen Modus übernommen, sofern alles nach Plan verläuft. Das Fünf-Schritte-Programm wird laut Wargaming rund einen Monat in Anspruch nehmen.