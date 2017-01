Zur Feier des Chinesischen Neujahrs findet in World of Tanks ein Wettbewerb statt, bei dem ihr die Chance habt, einen Premiumpanzer zu gewinnen.

Wichtig ist auch, dass euer „World of Tanks“-Konto auf einem EU-Server registriert sein muss. Wenn ihr beispielsweise auf den US-Servern spielt (warum auch immer), könnt ihr nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. Das Event endet am 3. Februar um 23:59 Uhr. Anschließend werden 113 Gewinner zufällig ausgewählt. Drei von ihnen werden im großen Stil beschenkt: Sie erhalten nämlich den T-34-3, einen chinesischen Premiumpanzer, der normalerweise 11.000 Goldmünzen kosten würde. Obendrauf gibt es noch einen Garagenstellplatz, damit das neue Gefährt auch ein Zuhause hat.

Das Chinesische Neujahr findet sich gerade in diversen Spielen in Form besonderer Events wieder. Auch das kostenlose Actionspiel World of Tanks greift das Fest auf. Der Entwickler Wargaming veranstaltet einen Wettbewerb, der sich passenderweise auf die chinesischen Panzer konzentriert. Um daran teilzunehmen, müsst ihr euch erst einmal auf der Wettbewerbsseite mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Account-Namen anmelden. Im Spiel selbst besteht eure Aufgabe darin, mindestens 25 Zufallsgefechte mit einem chinesischen Vehikel zu gewinnen. Ganz recht: Ihr müsst schon als Sieger aus der Partie hervorgehen, die bloße Teilnahme reicht nicht aus.

Zehn weitere Gewinner dürfen sich über sieben Tage Premiumspielzeit freuen. Die restlichen 100 Leute, die nicht leer ausgehen, profitieren in World of Tanks von einem zweistündigen Bonus in Höhe von 200 Prozent auf die gewonnenen Erfahrungspunkte für die Besatzung eurer Panzer sowie einem weiteren Bonus (ebenfalls für zwei Stunden), der euch 50 Prozent mehr normale Erfahrungspunkte gewährt.

Wargaming verspricht, dass alle Preise innerhalb von zwei Wochen nach dem Ende des Wettbewerbs den Gewinnern gutgeschrieben werden. Wenn ihr also eh schon einen chinesischen Panzer in eurer Garage stehen habt oder euch ein solches Modell ohne Probleme freischalten könnt, solltet ihr nicht die Chance verpassen, in World of Tanks an dem Wettkampf teilzunehmen.

Quelle: offizielle Webseite