World of Tanks: Schwedische Panzer in Update 9.17

Der Entwickler Wargaming schraubt derzeit an dem neuen Update 9.17 für sein kostenloses Panzerspiel World of Tanks. Das befindet sich nun im sogenannten Supertest, bei dem nur wenige Spieler die neuen Features ausprobieren dürfen. Sollte alles reibungslos laufen, geht die Aktualisierung in den öffentlichen Test. Weil das Ganze aber in einer frühen Phase ist, können sich noch Dinge ändern. Die Infos zu den Inhalten sind also nicht als final zu betrachten.

Die größte Neuerung sind die schwedischen Panzer. Sie sind zwar allesamt leicht gepanzert und halten deshalb nicht so viel Schaden aus wie die Vehikel der anderen Nationen in World of Tanks. Dafür sind die Fahrzeuge der Skandinavier sehr wendig und schnell und verfügen über starke Geschütze. Außerdem haben sie recht niedrige Silhouetten, wodurch sie nicht so leicht zu entdecken sind wie andere Panzer. Die schwedischen Kriegsmaschinen der Stufen VIII bis X profitieren zudem von hydropneumatischer Radaufhängung. Das hat den Vorteil, dass sie ihr Geschütz zusätzlich mit ihrer Wanne ausrichten können.