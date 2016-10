World of Tanks

Schon bei der Gamescom im August hat Spieleentwickler und -publisher Wargaming (World of Warplanes, World of Warships) einen schwedischen Forschungsbaum mitsamt dazu passender Panzer für das kostenlose Kriegsspiel World of Tanks angekündigt. Das erste Fahrzeug aus dem Norden steht euch seit dem heutigen Update zur Verfügung. Einen Forschungsbaum für Schweden gibt es noch nicht, der soll mit einem der nächsten Updates nachgeschoben werden. Ebenso wie 19 weitere schwedische Panzer.

Bei der neuen Kriegsmaschine handelt es sich um einen mittleren Premium-Panzer der Stufe 6, mit der Modellnummer Strv m/42. Der Gewehrturm stammt von einem französischen Stahlkoloss und verfügt über Ladeautomatik. Drei Besatzungsmitglieder befinden sich an Bord des Fahrzeuges: der Kommandant, der Richtschütze und der Fahrer.