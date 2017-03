In World of Warships lassen sich Flugzeugträger künftig mit zwei Tasten steuern, sofern ihr das wollt. Außerdem gibt es zum 1. April ein Geschenk für euch.

Das ist aber noch längst nicht alles, was das Update 0.6.3 für World of Warships zu bieten hat. Neben zahlreichen Anpassungen am Balancing der einzelnen Schiffe sowie am Wirtschaftssystem gibt es auch Änderungen an den amerikanischen Torpedobombern. Deren Schussreichweiten und Annäherungsradien werden jeweils unterschiedlich stark reduziert.

Als neues Feature für die Benutzeroberfläche gibt es einen Nebelwand-Timer. Der nimmt seinen Platz in der rechten Ecke neben dem „Entdeckt“-Symbol ein und verfügt über mehrere Modi. Zunächst zeigt er die Zeit bis zur Auflösung des ersten Nebelkreises an. Zehn Sekunden, bevor der verschwindet, schaltet der Timer in einen Warnmodus, der nochmal besonders deutlich darauf aufmerksam macht, dass die Nebelwand in Kürze weg sein wird. Danach wird die Zeit heruntergezählt, die vergeht, bis der letzte Kreis sich auflöst.

Übrigens: Wer World of Warships in der ersten Wochen nach Release des Updates mindestens einmal startet, bekommt ein kleines Geschenk. Anlass dafür ist der 1. April. Wargaming überlässt euch ein U-Boot der Schtschuka-Klasse plus einen passenden Kapitän. Das ist doch mal löblich, was aber nicht heißt, dass der Entwickler nicht doch noch einen Aprilscherz in petto haben wird. Warten wir es einfach mal ab.

