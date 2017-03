World of Warships: Französische Kreuzer in Sicht

Das kostenlose Actionspiel World of Warships von Entwickler und Publisher Wargaming (World of Tanks, World of Warplanes) bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Schiffen von verschiedenen Nationen. Die US-Marine ist vertreten, es gibt Kreuzer und Co aus Japan, der Sowjetunion, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Ein Land, das bislang noch viel zu kurz kam, ist Frankreich. Aktuell steht euch in World of Warships nur ein einziges Schiff der französischen Marine zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Dunkerque, die ihr allerdings nur im In-Game-Shop zum Preis von über 20 Euro erhaltet.

Doch lange soll es nicht mehr dauern, bis Wargaming Nachschub in Form der ersten Schiffe der Franzosen liefert, die keine Premiumvehikel sind. Das Studio hat auf der offiziellen Webseite von World of Warships die zehn französischen Kreuzer vorgestellt, die demnächst per Update erscheinen werden. Allerdings heißt „vorgestellt“ in dem Fall nicht mehr, als dass die Modelle mitsamt jeweils einem Screenshot gezeigt werden. Infos zu den einzelnen Schiffen oder wann sie in dem Multiplayer-Spiel verfügbar sein werden, hat Wargaming noch nicht verraten. Im Folgenden haben wir die neuen Kreuzer für euch aufgelistet: