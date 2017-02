World of Warships: Update mit neuen Maps auf dem Testserver

Zu den wichtigen Neuerungen des Updates zählen zwei frische Karten. Zum einen hätten wir die Map „Ring“ für die Gefechtsstufen IV bis VI. Sie besteht aus kleinen tropischen Inseln im Pazifik. Sie liegen direkt an der Grenze zwischen der japanische Marine und den Alliierten – idyllisch wird es dort also nicht zugehen. Der Name der Karte für World of Warships rührt von der ringförmigen Anordnung der Inseln in der Mitte der Map her. Die Inselelemente bieten euch Deckung, können aber auch genutzt werden, um den Feind in einen Hinterhalt zu locken. Ziel ist es, den Ring zu erobern, denn von dort aus habt ihr eine gute Möglichkeit, eure Gegner mit Torpedofeuer einzudecken.

Zum anderen gibt es die zweite neue Karte namens „Hafen“ für die höheren Stufen (VII bis X). Hier verschlägt es auch auf einen Archipel im Atlantik, der an der Grenze des britischen Reiches verortet ist. Ein gut koordiniertes Zusammenspiel mit euren Freunden ist wichtig, um zentrale Punkte einzunehmen und flexibel auf überraschende Nahkampfsituationen reagieren zu können.