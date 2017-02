World of Warships: Infos zur neuen Ranked-Saison

In wenigen Tagen dürft ihr euch wieder in den gewerteten Gefechten von World of Warships mit anderen Spielern messen. Nun hat Wargaming Details zur neuen Saison verraten.

In dem kostenlosen Actionspiel World of Warships von Entwickler Wargaming beginnt bald die sechste Saison im gewerteten Modus. Am 10. Februar dürft ihr wieder damit loslegen, in den Gefechten um Ranglistenpunkte zu kämpfen. Die Spielzeit endet am 24. März.

In der neuen Saison gibt es einige Änderungen und Neuerungen im Vergleich zur Season 5. So verdient ihr diesmal Sterne, die euch in 23 Rängen aufsteigen lassen, die wiederum in vier Ligen unterteilt sind. Einen Stern gibt es nur dann, wenn euer Team eine Partie gewinnt. Geht ihr aus einer Schlacht als Verlierer hervor, wird euch ein Stern abgezogen. Das bedeutet, dass ihr auch wieder im Rang absteigen könnt. Allerdings entscheidet nicht nur die Teamleistung, euer persönlicher Beitrag zu den Gefechten spielt auch noch eine Rolle. Das heißt im Klartext: Wenn ihr der beste Spieler eures Teams seid, verliert ihr keinen Stern.

Dieses System dürfte nicht nur die Motivation erhöhen, ein Match nach dem anderen zu bestreiten, es dient vor allem auch dem Matchmaking. Denn im Ranked-Modus von World of Warships werden in der neuen Saison nur die Spieler gegeneinander antreten, die in derselben Liga sind. So will Wargaming sicherstellen, dass die Schlachten stets fair sind und ihr nicht gegen Leute spielen müsst, die deutlich besser sind als ihr - oder umgekehrt.

Im gewerteten Modus von World of Warships könnt ihr euch natürlich eine ganze Reihe an Belohnungen erspielen. Da warten Verbesserungen für eure Schiffe, Signal- und Gedenkflaggen, Tarnungen, Credits, Dublonen und auf Rang 1 die Jolly-Roger-Flagge auf euch. Gelingt es euch sogar, in drei aufeinanderfolgenden Saisons den ersten Rang zu erreichen, bekommt ihr die USS Flint, einen amerikanischen Premiumkreuzer der Stufe VII. Schafft ihr das in fünf Spielzeiten hintereinander, gibt es ein noch stärkeres Schiff, die USS Black (Premiumzerstörer, Stufe IX). Außerdem gewährt euch der erste Rang die Teilnahme an der Superliga, die wiederholbare Aufgaben bereithält.