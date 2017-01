World of Warships: Update 0.6.1 im öffentlichen Test

Das nächste Update für das kostenlose Actionspiel World of Warships steht in den Startlöchern. Derzeit befindet sich die Version 0.6.1 in der öffentlichen Testphase. Jeder von euch hat also die Gelegenheit, sich die Änderungen des Patches schon vor dem offiziellen Release einmal anzuschauen. Der Test soll noch bis zum 6. Februar laufen. Kurz danach dürfte das Update dann seinen Weg auf die Live-Server von World of Warships finden.

Eines der Hauptmerkmale der neuen Version liegt auf dem neuen Inventar. Mit diesem Feature ist es möglich, alle Gegenstände, die ihr in den Gefechten oder aus Containern gewinnt, einsehen zu können. Einige der Items lassen sich sogar verkaufen. Ihr erhaltet jedoch erst auf Stufe 12 Zugriff auf das Inventar, das ihr dann über das Kontomenü erreicht.

Mit dem Update für World of Warships kehren außerdem die gewerteten Gefechte zurück. Die sechste PvP-Saison beginnt mit der Veröffentlichung der Version 0.6.1. Im Vergleich zur vorherigen Spielzeit wird die Auswahl an Schiffen, die ihr verwenden dürft, stark vergrößert. Zudem erwarten euch Belohnungen, wenn ihr im Rang aufsteigt, und für den ersten Platz in der Rangliste wird es zusätzlich zur „Jolly Roger“-Flagge einen besonderen Preis geben. Was genau, hat der Entwickler Wargaming noch nicht verraten.

Des Weiteren erhalten die Karten „Eisinseln“ und „Nordlichter“ optische Veränderungen und auch akustisch ändert sich einiges. World of Warships bekommt nämlich endlich dynamische Musik in den Gefechten, die sich dem jeweils aktuellen Geschehen anpasst. Wenn also gerade nicht so viel Action auf dem Bildschirm ist, ist die musikalische Untermalung eher ruhig. Kommt ihr einem Gegner näher, steigt die Lautstärke, die Musik wird intensiver und „epischer“ und wenn es zum Kampf kommt, erreicht sie logischerweise ihren Höhepunkt.