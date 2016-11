World of Warships: Neue Tarnungen und bessere Grafik

Dank eines Updates gibt es in World of Warships künftig mehr Grafikoptionen, von denen vor allem Spieler mit starker Grafikkarte profitieren.

Das Update hat unter anderem frische Tarnungen für die Schiffe der Tier-X-Stufe zu bieten. Hindenburg, Moskva, Gearing, Hakuryu und Co können also mit neuen, dauerhaften Tarnmustern versehen werden, die über besondere Eigenschaften verfügen. So senken sie zum Beispiel die Wartungskosten um 50 Prozent, erhöhen die gewonnenen Credits pro Gefecht um 20 Prozent und ihr bekommt zudem doppelt so viele Erfahrungspunkte für jedes Match in World of Warships. Außerdem senken sie die Erkennbarkeit durch feindliche Schiffe um 3 Prozent, während die Streuung des gegnerischen Feuers um 4 Prozent erhöht wird. Der Preis für die neuen Tarnungen liegt bei jeweils 5.000 Dublonen.

Am morgigen Donnerstag ist Patchday bei World of Warships. Das kostenlose Actionspiel des weißrussischen Entwicklers Wargaming wird auf die Version 0.5.14 aktualisiert. Dazu gehen die Server zwischen 4:30 und 6:30 Uhr offline.

Besitzer eines starken PCs dürfen sich über neue Grafikoptionen freuen. Wargaming hat World of Warhships die Unterstützung von Anti-Aliasing, also Kantenglättung, hinzugefügt. Ihr habt dabei die Wahl zwischen zwei-, vier- und achtfachem MSAA. Natürlich zehren gerade die beiden letzteren Einstellungen sehr stark an der Performance des Spiels. Ihr solltet also nur dann eine so starke Kantenglättung aktivieren, wenn ihr eine kräftige Grafikkarte in eurem Gehäuse stecken habt.

Ansonsten liefert das Update 0.5.14 für World of Warships noch viele Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und nimmt Änderungen an Steven Seagal vor. Das mag komisch klingen, aber der Actionfilmstar ist ja seit einem jüngst begonnenen Event als Kommandant im Spiel verfügbar. Dessen Fähigkeiten werden mit dem Update überarbeitet. So sorgt er künftig dafür, dass die Nachladezeit beim Wechsel des Granatentyps um 75 Prozent verringert wird. Außerdem erhöht sich durch seinen Einsatz die Drehgeschwindigkeit von Geschützen um wenige Grad beziehungsweise Sekunden.

Quelle: Offizielle Webseite