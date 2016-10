World of Warships: Halloween-Event mit Zombieschiffen

Beim Halloween-Event in World of Warships erwartet euch ein PvE-Modus, in dem ihr es mit Zombieschiffen zu tun bekommt. Außerdem gibt es eine passende Tarnung.

Im Krieg wird nicht unbedingt Halloween gefeiert. Aber das muss noch lange nicht bedeuten, dass es in World of Warships kein passendes Event zum Gruselfest gibt. Ab heute steht euch in dem kostenlosen Actionspiel ein spezieller PvE-Modus namens „Rettet Transsilvanien“ offen. Dabei reist ihr aber nicht in besagte Gegend in Rumänien, sondern beschützt und eskortiert ein Schiff, das denselben Namen trägt. Natürlich macht ihr das nicht alleine, sondern spielt mit anderen zusammen. Dabei stehen euch drei spezielle Schiffe zur Auswahl, hinter deren Steuer ihr euch klemmen könnt. Die Blade ist ein Zerstörer mit großer Feuerkraft, die Jackal hat am Bug große Fäuste befestigt, mit denen ihr gegnerische Schiffe hervorragend rammt, und die Igor greift auf geisterhafte Tesla-Effekte zurück.

Eure Feinde sind keine normalen Kähne, sondern Zombieschiffe. Außerdem machen euch befestigte Katapultstellungen das Leben schwer. Der Anführer der gegnerischen Armada ist der böse Rasputin, der alles daran setzt, die Transsilvanien und euch auf den Meeresgrund zu schicken. Bis zum 10. November könnt ihr diesen Event-Modus in World of Warships spielen. Er ist für jeden Spieler verfügbar, ihr müsst also keine bestimmten Voraussetzungen erfüllen.