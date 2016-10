World of Warships: Die britischen Kreuzer sind da

Die Kreuzer der Briten zeichnen sich vor allem durch ihre guten Tarnwerte und die hohe Mobilität aus. Gerade die Minotaur sticht hier natürlich hervor, aber dafür müsst ihr eben auch viele Stunden World of Warships spielen, um dieses Schiff freizuschalten. Allgemein sind die britischen Kreuzer laut Wargaming wunderbar dafür geeignet, feindliche Zerstörer zu jagen. Neben der Möglichkeit, eine Nebelwand zu erzeugen, sind sie auch mit effektiven Torpedos bewaffnet. Dazu kommen noch schnell feuernde Kanonen. So soll es sogar möglich sein, im Kampf gegen Schlachtschiffe zu bestehen.

Lange mussten die Fans von World of Warships auf die britischen Kreuzer warten, doch nun ist keine Geduld mehr erforderlich. Der weißrussische Entwickler Wargaming hat ein Update für das kostenlose Multiplayer-Actionspiel veröffentlicht, das die Schiffe der Royal Navy in den Titel integriert. Der neue Forschungsbaum liefert insgesamt zehn Stück. Den Anfang auf Tier I macht dabei die Black Swan. Zu den weiteren Exemplaren gehören zum Beispiel die Leander auf Stufe 4 und die Edinburgh auf Tier VIII. Das letzte und beste Schiff des Forschungsbaums ist die mächtige Minotaur, das Herzstück der britischen Marine.

Die Ankunft der britischen Kreuzer in World of Warships ist aber nicht die einzige gute Neuigkeit für Fans des Free-to-Play-Titels. Jeder Spieler, der mit seinem Account Stufe 4 erreicht hat, erhält mit dem Update ein paar Container, die mysteriöse Beute beinhalten. Ihr müsst nur das Spiel starten und schon gehören die Gegenstände euch. Wer also den virtuellen Seeschlachten längere Zeit ferngeblieben ist, hat jetzt wieder genug Gründe, seine Freizeit mit World of Warships zu verbringen – und alle anderen natürlich auch.

Quelle: Pressemitteilung