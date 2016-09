World of Warships: Fakten zum 1. Geburtstag

World of Warships

Vor gut einem Jahr ist das Onlinegame World of Warships offiziell gestartet und wie das in diesem Geschäft bei vielen Entwicklern und Publishern so üblich ist, hat Wargaming eine Infografik veröffentlicht, die allerlei interessante Details der vergangenen 12 Monate enthält.

In dieser Zeit hat Wargaming World of Warships dank zahlreicher Update von Version 0.5.0 auf 0.5.11 hochgestuft. Dabei konnte der Spielerbetreiber mehr als 9,5 Millionen Spieler begrüßen, wovon der Löwenanteil mit mehr als 3,4 Millionen Kapitänen auf China entfällt. Erst danach kommt mit dem Abstand von knapp 700.000 Nutzern Russland. Auf den weiteren Plätzen liegen Europa, die USA und Asien. Zusammengerechnet haben alle Spieler mit ihren Schiffen mehr als 1,8 Milliarden Kämpfe ausgetragen und sind dabei rund 56 Milliarden Kilometer gefahren. Das entspricht ungefähr 379 mal der Entfernung von der Erde zur Sonne. Dazu kommen noch viele weitere Statistiken, die ihr euch hier inklusive schicker Animationen ansehen könnt.

Geburtstags-Trailer: