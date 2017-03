World of Speed: Rennspiel kommt nicht in die Gänge

Lange Zeit war es ruhig um das kostenlose Rennspiel World of Speed. Der britische Entwickler Slightly Mad Studios hatte den Titel einst als eine Art Gegensatz zu Project CARS angekündigt. Während Letzteres eine knallharte Simulation des Rennsports ist und 2015 zum Vollpreis erschienen ist, sollte World of Speed eine sehr viel arcadigeres Fahrgefühl bieten und mehr auf Online-Multiplayer setzen. Die Spieler sollten sich in Crews zusammentun und auf den Strecken nicht nur um die Pole Position kämpfen, sondern auch andere Ziele erfüllen, um zu punkten, beispielsweise eine bestimmte Anzahl an perfekt gefahrenen Kurven.

Eigentlich hätte World of Speed schon 2014 erscheinen sollen. Doch die Entwicklung zog sich hin und bis heute lässt sogar die Closed Beta auf sich warten. Der aktuellen Meldung von Slightly Mad nach zu urteilen, steht es nicht besonders gut um den Titel. Laut den Entwicklern habe es im Herbst 2016 einige Fokustests gegeben, in denen das Spiel in seiner damals aktuellen Version auf Herz und Nieren getestet wurde. Dabei kam man zu der Erkenntnis, dass World of Speed nicht gut genug sei, um es den Spielern vor die Nase zu setzen. Also entschloss sich Slightly Mad dazu, das Projekt einer grundlegenden Überarbeitung zu unterziehen.