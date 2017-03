WildStar: Urmatrix-Update erscheint nächste Woche

Die Urmatrix stellt sich als ein Gebilde dar, das aus mehreren miteinander verbundenen Talenten besteht – ein wenig vergleichbar mit dem Sphärobrett in Final Fantasy 10. Indem ihr diese Talente freischaltet, erlernt euer Charakter entweder frische Fähigkeiten oder erhält passive Boni. Dafür benötigt ihr Uressenzen als Ressource. Die erhaltet ihr, indem ihr zum Beispiel tägliche Quests erfüllt, PvP-Aufträge abschließt oder euch durch PvE-Dungeons kämpft. Zudem besteht die Möglichkeit, Uressenzen in der offenen Spielwelt von WildStar zu finden. Die Essenzen gibt es aber nicht bloß in einer, sondern gleich vier unterschiedlichen Varianten. Die verschiedenen Talente in der Urmatrix bedürfen also jeweils einer anderen Art Uressenz, um sie freizuschalten.

Das kostenlose Online-Rollenspiel WildStar von Publisher NCsoft und Entwickler Carbine Studios bekommt in der nächsten Woche, genauer gesagt am 8. März, ein frisches Update spendiert, mit dem ein neues Fortschrittssystem Einzug hält. Gemeint ist die sogenannte Urmatrix. Auf dieses Feature erhaltet ihr Zugriff, sobald ihr mit eurem Helden die Maximalstufe 50 erreicht. Das bedeutet, ihr bekommt eine Möglichkeit, euren Charakter weiter zu verbessern (abseits von stärkeren Items versteht sich), auch wenn ihr nicht mehr im Level aufsteigen könnt.

Das Sammeln von Uressenzen in WildStar ist erst ab Stufe 50 möglich. Ihr könnt also leider nicht schon mal Vorarbeit leisten, um mit Erreichen der Maximalstufe direkt mehrere Skills und Boni in der Urmatrix freizuschalten. Allerdings wird das dadurch kompensiert, dass ihr die Uressenzen nicht nur für den Helden sammelt, mit dem ihr gerade spielt. Die Ressource wird für euren kompletten Account gespeichert. Wenn ihr also einen Recken auf Stufe 50 habt, könnt ihr mit ihm Uressenzen farmen, um sie für eure anderen Helden zu bunkern, die noch nicht komplett aufgelevelt sind.

Da ihr euch Uressenzen unter anderem in Instanzen verdient, liefert das neue Update passenderweise auch zwei frische Exemplare. Zum einen gibt es mit der Kaltblutzitadelle einen klassischen Dungeon mit vier Bossgegnern, zum anderen eine Expedition namens „Ärger aus dem Äther“, bei der ihr auf einem Mordesh-Geisterschiff kämpft. Seid ihr auf der Suche nach richtig großen Herausforderungen, dürft ihr euch an einem neuen Schwierigkeitsgrad für die Instanzen versuchen: Der heißt „Überwältigend“ und ist in mehreren Stufen spielbar. Dabei erwarten euch ziemlich harte Gegner, aber dementsprechend bekommt ihr eben auch bessere Belohnungen.

Quelle: offizielle Webseite