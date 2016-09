Wauies: Dogge und Springmaus als neue Herbsttiere

Wauies

Eine neue Jahreszeit bricht so langsam aber sich herein. Zwar genießen wir noch in Teilen die letzten Sommertage, aber der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Das hat natürlich Auswirkungen auf eure Aktivitäten im Browsergame Wauies. Stockt besser euer Sortiment in der Tierhandlung mit niedlichen Doggen und putzigen Springmäusen auf, denn ihr wisst ja, das sind Herbstliebhaber. Außerdem dürft ihr nun wieder Süßwasserfische züchten, denn ihr habt wieder Zugriff auf das Süßwasser-Zuchtaquarium (, sofern ihr es im Shop für 150 Diamanten erwerbt). Fragt sich dann nur, welche glibschigen Meeresbewohner werdet ihr zum Eierlegen animieren?