Warlords: InnoGames kauft Strategiespiel von Wooga

Warum Wooga das Spiel abgibt, wird nicht erklärt. Das Berliner Unternehmen hatte allerdings, wie viele deutsche Spielefirmen, in der vergangenen Zeit mit Schwierigkeiten zu kämpfen und musste auch einiges an Personal entlassen. Bei InnoGames hingegen scheint es, glaubt man aktuellen Geschäftsberichten, ziemlich gut zu laufen. Die Hamburger hatten vor einigen Jahren schon ihre Ausrichtung sehr klar definiert, sich von Experimenten verabschiedet und konsequent auf ihre Kernkompetenz „Strategiespiele“ gesetzt – und zwar mit Blick auf den Mobile-Markt. Die bisherigen Spiele im InnoGames-Portfolio (zum Beispiel Forge of Empires oder Tribal Wars 2) haben Crossplattform-Funktionalität, sind also im Browser und auf dem Smartphone oder Tablet parallel spielbar. Warlords könnte der erste Mobile-only-Titel des Unternehmens werden. Eher unwahrscheinlich ist jedenfalls, dass rückwirkend eine Browser-Version entwickelt wird.