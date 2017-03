Warframe: Details zur musikalischen Kriegerin Octavia

Mit Octavia findet eine wirklich außergewöhnliche Spielfigur ihren Weg in das free-to-play Actiongame Warframe. Wurde anfangs noch spekuliert, dass es sich bei der musikalischen Octavia um einen Support-Charakter, ähnlich wie Sona in League of Legends, handeln könnte, stellt sich nun heraus, dass sie eigentlich der brutalste DJ aller Zeiten ist. Wer ihre Musik hört, dem bluten die Ohren.