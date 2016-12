Warframe: Spieler beschenken für den guten Zweck

Wenn ihr in der Weihnachtszeit anderen Spielern in Warframe eine Freude macht und ihnen ein Geschenk kauft, tut ihr damit nicht nur etwas Gutes, es wird sich am Ende auch für euch auszahlen.

Das Event ist gleichzeitig eine Charity-Aktion: Je mehr die Spieler sich gegenseitig schenken, desto größer wird der Betrag, den Digital Extremes an den Boys and Girls Club of London spendet. Diese Organisation kümmert sich darum, Nachmittagsprogramme nach der Schule für Kinder und Jugendliche in London, Ontario zu schaffen. So sollen sie einen sicheren Platz haben, wo sie lernen und spielen können.

Der kanadische Entwickler Digital Extremes veranstaltet in diesem Jahr ein besonderes Event in seinem kostenlosen Third-Person-Shooter Warframe: Seit gestern läuft die große „Tennobaum Gifting Extravaganza“. Passend zu Weihnachten geht es darum, dass ihr eure Mitspieler beschenkt. Ihr kauft also Items und macht damit euren Freunden im Spiel eine Freude. Natürlich habt auch ihr etwas davon, denn bei dem Event erwarten euch und alle anderen Spieler von Warframe tolle Belohnungen.

Auf der offiziellen Webseite von Warframe findet ihr den sogenannten „Gift-O-Meter“ vor. Der zeigt in Echtzeit an, wie viele Geschenke in dem Actionspiel versendet wurden, wie viel Geld Digital Extremes somit an den Boys and Girls Club of London spendet und bei welchen Meilensteinen es Belohnungen für alle Spieler gibt. Auf der Seite gibt es außerdem eine Rangliste für die Spieler, die die meisten Geschenke verteilen.

Das Event endet am 4. Januar. In diesem Zeitraum gibt es außerdem an zwei Wochenenden den „Snowday Showdown“ in Warframe, wo ihr euch Schneeballschlachten mit anderen Spielern liefert. Außerdem findet ihr im Shop ein Festtags-Bundle mit winterlichen Skins für die Warframes, Waffen und Begleiter. Zu guter Letzt gibt es auch noch schicke Weihnachtsdekorationen für eure Landungsschiffe, die gerade mal einen Credit kosten.

Quelle: Pressemitteilung / offizielle Webseite