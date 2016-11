Warframe: „The War Within“ veröffentlicht

Der Londoner Entwickler Digital Extremes hat Monate nach der Ankündigung die Erweiterung „The War Within“ für den kostenlosen Third-Person-Shooter Warframe veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das bislang größte Inhalts-Update des Jahres, in dessen Mittelpunkt eine neue Story-Quest steht. In deren Verlauf verschlägt es euch in die „Festung der Königinnen“: ein Labyrinth aus Höhlen und Grineer-Technologie, in dem euch neue, gefährliche Gegnertypen erwarten. Da hätten wir zum einen die Kuva-Garde, die über schwere Rüstung verfügt und nur wenige Schläge benötigt, um euch niederzustrecken. Zum anderen gibt es die Kuva-Narren, die schnell angreifen. Ihr solltet sie also nicht unterschätzen.

Des Weiteren bietet „The War Within“ frisches Tötungswerkzeug für die Tennos in Warframe: Die Zwillingsrogga zum Beispiel sind zwei Pistolen, mit denen ihr euren Gegnern ordentlich einheizt. Mit der Zarr bietet sich euch eine gewaltige Kanone, mit der ihr einen Kugelhagel auf eure Feinde loslasst, während die Kesheg eine Hellebarde für den Nahkampf ist. Doch es gibt nicht nur schicke neue Argumentationsverstärker, sondern auch diverse Anpassungen für eure Warframes und Begleiter sowie Skins für euer Landungsschiff im Kuva-Stil.