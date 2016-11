Warframe: Neue Infos zum Update „The War Within“

Digital Extremes hat neue Infos zu "The War Within", dem neuen Content-Update für Warframe, verraten. In der Erweiterung werdet ihr es mit besonders fiesen Gegnern zu tun bekommen.

In diesem Monat geht die Geschichte von Warframe in die nächste Runde: Das kostenlose Actionspiel von Entwickler Digital Extremes bekommt die große Erweiterung „The War Within“ spendiert, zu der es nun neue Informationen gibt. So werden euch die Quests des Add-ons in die sogenannte „Festung der Königinnen“ führen. Sie ist in einem Asteroidenfeld versteckt und beherbergt ein Labyrinth aus Höhlen und der Technologie der bösen Grineer.

In dem Dungeon erwarten euch neue, gefährliche Gegner: Die „Königliche Garde“ gehört zur Elite der Armee der Grineer. Die Feinde verfügen über dicke Rüstungen, die nicht leicht zu durchdringen sind, und können euch mit wenigen, gut platzierten Schlägen ins Reich der Toten schicken. Doch diese schweren Brocken sind nicht die einzigen Widersacher, die euch in der „Festung der Königinnen“ in Warframe erwarten: In den Tiefen der Instanz lauern auch noch kleinere, deutlich wendigere Kreaturen, deren Aussehen ein wenig an Hofnarren erinnert. Sie greifen euch blitzschnell an, weshalb ihr auf der Hut sein solltet. Es dürfte sich aber lohnen, diese Herausforderungen auf euch zu nehmen, denn in der „Festung der Königinnen“ wartet bestimmt das eine oder andere wertvolle Beutestück darauf, von euch ergattert zu werden.