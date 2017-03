Warface: „Icebreaker“-Update mit neuer Koop-Mission

Warface hat ein Update mit einer neuen Koop-Mission erhalten, die sich vor allem an erfahrene Spieler richtet. Zudem gibt es frische Waffen und einen neuen Höchstrang.

Der kostenlose Multiplayer-Shooter Warface wird seit diesem Jahr zwar noch von Crytek entwickelt, doch das Studio mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fungiert nicht mehr als Publisher des Free-to-Play-Titels. Die Rechte liegen mittlerweile bei My.com (Skyforge, Armored Warfare). Nun ist das erste Inhalts-Update für Warface seit dem Publisher-Wechsel erschienen. Es trägt den Titel „Icebreaker“ und ist nach der neuen Koop-Mission benannt, die im Mittelpunkt der Aktualisierung steht.

Dieser Auftrag hat es ganz schön in sich: Die bösen „Blackwood“-Truppen tragen diesmal den Kampf zu den Spielern, anstatt dass ihr eine Basis der Organisation angreift. Die Schurken wollen euch dabei mit einem beeindruckenden Arsenal auseinandernehmen. Nicht nur, dass sie euch mit einem massiven Artillerieschlag schwer zusetzen wollen, die „Blackwood“-Einheiten attackieren euch auch noch mit Kampfhubschraubern und sogar Kriegsschiffen. Ein gigantischer Schlachtkreuzer dient in der „Icebreaker“-Mission als Endgegner, der nicht leicht zu besiegen ist. Es wird also kein Kinderspiel sein, den Sieg zu erringen.

Aber dafür wird der Triumph über die Soldaten von „Blackwood“ umso besser belohnt. Für jede Klasse in Warface gibt es neue Waffen. Für den Scharfschützen steht zum Beispiel das halbautomatische „R14 Crazy Horse“-Gewehr bereit, während die PM-84 Glauberyt darauf wartet, von Sanitätern ins Gefecht geführt zu werden. Des Weiteren bietet das neue Update für Warface eine ganze Reihe an frischen Achievements, Abzeichen, Ärmelstreifen und Marken. Und dann wären da noch die technischen Verbesserungen in Form von schnelleren Ladezeiten und einigen Bugfixes. Solltet ihr ein sehr erfahrener Warface-Spieler und weit fortgeschritten sein, dürftet ihr euch zudem über den neuen Höchstrang 81 freuen.