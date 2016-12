Warface: Winter-Update mit neuer Karte

Der Entwickler Crytek hat zwar derzeit einige finanzielle Probleme und schließt oder verkauft mehrere seiner Studios, doch der Ego-Shooter Warface lebt weiter und wird auch in Zukunft mit Updates versorgt. Genau das ist diese Woche geschehen. Passend zum Winter hat das Crytek-Team aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew neue Inhalte zusammengeschustert. Dabei sticht vor allem die Karte „Icebound“ hervor. Das ist eine PvP-Map, auf dem der Modus „Kopfgeldjagd“ gespielt wird. Die Aufgabe der beiden Teams ist es also, die Feinde niederzustrecken und deren Erkennungsmarken einzusammeln, vergleichbar mit „Abschuss bestätigt“ aus den „Call of Duty“-Spielen.

Doch es gibt noch mehr Winterfeatures für Warface: Die beiden „Team Deathmatch“-Karten „Oil Depot“ und „Hangar“ bekommen für die kalte Jahreszeit ein passendes Aussehen übergestülpt. Dazu gibt es ein neues Set mit „Evil Santa“-Waffen und Schneeballgranaten. Mit diesen Gegenständen macht ihr nicht nur euren Kontrahenten das Leben schwer, jedes der Items verschafft euch auch die Möglichkeit, ein neues Achievement freizuschalten.

Nicht nur in Warface selbst spielen der Winter und das Weihnachtsfest derzeit eine Rolle. Auf der offiziellen Webseite des kostenlosen Multiplayer-Spiels findet ihr momentan noch den Warface-Adventskalender, wo ihr jeden Tag bis Weihnachten ein kostenloses Geschenk abstauben könnt. Von heute an gibt es noch vier Präsente zum Ergattern, denn das große Fest steht uns ja kurz bevor. Der Adventskalender von Warface endet aber eben nicht am 24., sondern erst am 25. Dezember. Wer sich nichts entgehen lassen will, sollte also noch bis Sonntag täglich auf der Webseite vorbeischauen.

Wenn ihr mehr über das Winter-Update für Warface erfahren wollt, solltet ihr euch das folgende Video zu Gemüte führen, in dem euch die Neuerungen mit Bewegtbildern vorgestellt werden.