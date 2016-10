Warface: Halloween und Black Shark Update

Warface

Der Termin für Halloween naht und fast ausnahmslos finden in zahlreichen Onlinegames die dazu passenden Events statt. Warface mischt in diesem Markt seit drei Jahren natürlich ebenfalls mit und es gibt in diesem Jahr selbstverständlich wieder ein Gruselevent.

Seit gestern ist die Team-Deathmatch-Karte „Friedhof“ wieder im Spiel. Viel geändert hat sich auf der Map jedoch nicht. Eine schaurige Atmosphäre, zahlreiche Kürbisköpfe und ein paar nette Soundeffekte sind weiterhin die Markenzeichen der düsteren Umgebung. Dazu gibt es ein paar schicke neue Bleispritzen, mit denen ihr euch - das nötige Kleingeld vorausgesetzt - gegenseitig die Rübe wegputzen könnt. Zusätzlich hat Crytek ein paar kleinere Veränderungen am Balancing vorgenommen sowie einige Fehler behoben. So wurde unter anderem die Titan-II Weste entfernt. Wer diese in seinem Besitz hatte, erhält als Kompensation 15.000 Warface-Dollar. Darüber hinaus verdient ihr euch in Spezialeinsätzen neben den normalen Belohnungen nun zusätzlich Crowns.