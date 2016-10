Warface: Großes Gewinnspiel zum 3. Geburtstag

Der Shooter Warface feiert derzeit sein dreijähriges Bestehen und dementsprechend schwelt seit dieser Zeit der Konflikt zwischen der paramilitärischen Organisation Blackwood und der Spezialeinheit Warface. Die Eliteeinheit ist weit davon entfernt, Blackwood zu vernichten. Immer wieder schafft es die zwielichtige Gruppe, sich dem Zugriff zu entziehen und neue Unterschlüpfe aus dem Boden zu stampfen, von wo aus sie ihre Operationen planen. Ganz aktuell bekommt ihr es sowohl mit Halloween-Inhalten sowie dem Black Shark Update zu tun. Entweder dürft ihr versuchen, in Osteuropa Blackwoods Unternehmungen zu unterbinden oder ihr kämpft auf einem gruseligen Friedhof um die meisten Kills.

Passend zum 3. Geburtstag verlosen wir in Zusammenarbeit mit Entwickler Crytek ein paar reichhaltige Item-Pakete. Ihr müsst lediglich eure E-Mail-Adresse in das unten stehende Feld eintragen und je nachdem, wie euch unsere Losfee gewogen ist, könnt ihr entweder ein Item-Paket in Wert von 5 oder 10 Euro abstauben. Im 5 Euro Paket findet ihr einige Waffen, Skins sowie Granaten vor. Im größeren Paket sind ebenfalls Skins und Waffen enthalten, allerdings mit deutlich besseren Statuswerten, so dass ihr Blackwood ordentlich einheizen dürft.