In Zukunft rollt in War Thunder modernes Kriegsgerät wie der M1A1 Abrams über die virtuellen Schlachtfelder.

Fans von War Thunder können sich zum Beispiel auf den M1A2 Abrams oder den T-14 Armata auf Seiten der Panzer freuen. In den Luftkämpfen werden unter anderem die F-22 Raptor und die T-50 PAK FA zum Einsatz kommen. Doch euch erwarten nicht nur neue Jets: Die erweiterten Forschungsbäume in War Thunder, die demnächst bis Rang IX reichen, werden auch erstmals Kampfhubschrauber bieten. Dabei ist von dem russischen Mi-35 und dem amerikanischen GM-64, der jedoch von der deutschen Bundeswehr eingesetzt wird, die Rede.

Bislang sind auf den virtuellen Schlachtfeldern des kostenlosen Actionspiels War Thunder nur Fahr- und Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs unterwegs. Doch dabei wird es nicht bleiben, wie der russische Entwickler und Publisher Gaijin Entertainment nun bekannt gegeben hat. Mit einem kommenden Update halten moderne Vehikel, die heutzutage in Konflikten eingesetzt werden, Einzug.

Die modernen Vehikel in War Thunder werden aber nicht einfach nur anders aussehen und andere Werte als die älteren Modelle, die euch im Spiel zur Verfügung stehen, haben. Sie bringen, wie sich das für ein halbwegs bis komplett realistisches Spiel (je nachdem, welchen Modus ihr in War Thunder bevorzugt) gehört, auch komplett neue Spielmechaniken beziehungsweise Funktionen mit sich. Als Beispiel nennt Gaijin Entertainment Reaktivpanzerung, Nebelgranatwerfer und moderne Präzisionswaffen.

Ein erster öffentlicher Test der neuen Kriegsmaschinen für War Thunder hat bereits stattgefunden. Wann das entsprechende Update erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. In den nächsten Tagen soll es aber weitere Informationen zu den kommenden Vehikeln in Form von Entwicklertagebüchern geben. Ein paar davon, in denen neue Panzer und Hubschrauber näher vorgestellt werden, sind bereits auf der Webseite des Free-to-Play-Titels erschienen.

Quelle: Pressemitteilung / offizielle Webseite