War Thunder: Über 500 Spieler wegen Cheats gesperrt

Cheater haben in War Thunder nichts verloren. Wer verbotene Drittanbieter-Software nutzt, wird gesperrt. So ist es seit Januar in zahlreichen Fällen geschehen.

Bei kompetitiven Multiplayer-Spielen ist es enorm wichtig, dass die Duelle zwischen den Spielern fair ablaufen. Dabei kommt es nicht nur auf ein gutes Balancing an. Die Entwickler müssen auch dafür Sorge tragen, dass Cheater nicht ungestraft davonkommen und allen anderen den Spaß verderben. Im Fall von War Thunder ist der russische Entwickler Gaijin Entertainment gut dabei, Betrügern Einhalt zu gewähren. Das Team aus Moskau gab bekannt, seit Januar 568 Spieler dauerhaft gesperrt zu haben, weil sie unerlaubte Modifikationen genutzt haben, die gegen die Nutzungsbedingungen von War Thunder verstoßen. Die komplette Liste aller betroffenen Nutzer findet sich im offiziellen Forum des kostenlosen Actionspiels. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat Gaijin Entertainment das neue Report-System in War Thunder integriert, damit ihr verdächtige Spieler melden könnt. Laut den Entwicklern habe sich durch die rege Nutzung dieser Funktion der Algorithmus zur Erkennung von nicht gestatteten Modifikationen deutlich verbessert. Der soll schließlich auch die Spieler erkennen, die verbotene Dritthersteller-Software nutzen und noch nicht von anderen Leuten gemeldet wurden. Natürlich werden die Spieler nicht automatisch gesperrt: Nachdem das Programm einen vermeintlichen Betrüger enttarnt hat, nimmt sich ein Mitarbeiter von Gaijin der Sache an und überprüft, ob und inwiefern derjenige gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat. Der Algorithmus soll in Zukunft weiter verbessert werden, um Cheater und Co in War Thunder noch effektiver bekämpfen zu können.

Fair Play ist bei einem Titel wie War Thunder sehr wichtig.

War Thunder ist ein direkter Konkurrent der Spiele von Wargaming (World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships). Ziel von Gaijin Entertainment ist es, Panzer-, Flugzeug- und Seeschlachten in einem Titel zu vereinen und bald hat das Studio auch genau das erreicht. Tanks und Flieger sind längst in War Thunder verfügbar, das kommende Marine-Update befindet sich derzeit in der geschlossenen Beta. Quelle: offizielle Webseite