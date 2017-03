War Thunder: „Sturm“-Update veröffentlicht

Der russische Entwickler Gaijin Entertainment hat sein kostenloses Actionspiel War Thunder auf die neue Versionsnummer 1.67 aktualisiert. Das sogenannte „Sturm“-Update liefert eine ganze Reihe an neuen Features, so dass es genug Gründe gibt, das anstehende Wochenende mit den virtuellen Panzer- und Flugzeugschlachten zu verbringen. Zum einen gibt es mit den Waffenstabilisatoren für die Bodenfahrzeuge ein frisches Gameplay-Element, dank dem ihr eine verbesserte Zielgenauigkeit genießt. Selbst wenn ihr mit eurem Panzer über unebenen Boden rollt und die Wanne dadurch ganz schön wackelt, wird eure Kanone gut stabilisiert, so dass ihr eure Feinde schön aufs Korn nehmen könnt. Allerdings verfügt nicht jeder Tank in War Thunder über einen Stabilisator. Die Technik ist nur in den Maschinen verbaut, die auch in der Realität über so etwas verfügen.

Seinen Namen verdankt das Update 1.67 für War Thunder aber nicht dem Waffenstabilisator, sondern dem neuen PvE-Modus „Sturmangriff“. Dessen Prinzip ist vergleichbar mit dem „Horde“-Modus aus Gears of War und findet sich ja auch in vielen anderen Actiontiteln. Ihr kämpft im Team gegen mehrere Wellen von KI-Feinden, die euch nach und nach attackieren. Euer Ziel: alle Gegnerwellen abwehren. Nur wenn euch das gelingt, ohne dabei ins Gras zu beißen, schließt ihr die Mission erfolgreich ab. Abhängig von eurer persönlichen Leistung, erhaltet ihr anschließend eure Belohnungen.