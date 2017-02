In einem der nächsten Testläufe des Marine-Updates für War Thunder wird eine neue Karte mit der englischen Küste als Setting spielbar sein.

Noch sind die Seeschlachten ja gar nicht offiziell in das kostenlose Actionspiel War Thunder integriert worden. Während ihr in dem Multiplayer-Titel des russischen Entwicklers Gaijin Entertainment schon seit einiger Zeit mit Panzern durch die Gegend rollen und erst recht seit langem mit Flugzeugen durch die Lüfte fliegen könnt (damit ist War Thunder damals schließlich gestartet), befinden sich die Schiffskämpfe noch in der Closed Beta.

Wer einen Zugang zu der geschlossenen Testphase hat, darf sich darauf freuen, bald auf einer neuen Map Gefechte austragen zu können. Gaijin Entertainment hat auf der offiziellen Webseite von War Thunder Infos und Bilder zu der Karte „Englische Küste“ veröffentlicht. Dort kämpft ihr also vor der Küste Großbritanniens. Die Map bietet viele kleinere Inseln, so dass ihr euch hauptsächlich durch Meerengen bewegt. Kleinere Schiffe haben sogar die Möglichkeit, sich hinter den Felsen zu verstecken, um anschließend einen Überraschungsangriff zu starten.