War Thunder: Neues Turnier-Format mit besonderen Regeln

Dabei treten Teams, bestehend aus sieben Spielern, gegeneinander an. Die große Besonderheit bei diesem neuen Turnierformat in War Thunder: Von fast allen Vehikeltypen darf nur eine begrenzte Anzahl an Fahr- beziehungsweise Flugzeugen in den Gefechten eingesetzt werden. Die folgende Grafik zeigt, wie viele Exemplare pro Kategorie das Schlachtfeld in einer Partie betreten dürfen und welche Maschinen für das Turnier zugelassen sind.

Multiplayer-Spiele wie War Thunder spielt ihr doch vor allem, um euch mit anderen Leuten online zu messen – sei es in diesem Fall als Panzerfahrer, Flugzeugpilot oder bald auch als Schiffskapitän (das Marine-Update befindet sich noch in der Closed Beta ). Seinen Höhepunkt erreicht dieser kompetitive Gedanke in den regelmäßig stattfindenden Turnieren. In Kürze wird ein weiterer Wettkampf starten, der in einem neuen Format daherkommt.

Um das Ganze zu erklären: Euer Team darf zum Beispiel pro Partie fünf mittlere Panzer einsetzen. Das bedeutet aber nicht einfach nur, dass maximal fünf Vehikel dieser Art zeitgleich über die Karten rollen dürfen. Es heißt auch, dass lediglich fünf Mal ein mittlerer Panzer spawnen darf. Der einzige Typ von Gefährt, für den es keine Begrenzung gibt, sind die Flakpanzer.

Darüber hinaus gilt in dem neuen Turnier in War Thunder ein Limit für Respawns: Jedes Team hat pro Match 18 Einstiege zur Verfügung, wobei jeder Spieler nur dreimal in eine Partie einsteigen kann. Nicht jedes Teammitglied kann also sein Maximum an Respawns nutzen. Zum Beispiel können vier Spieler jeweils dreimal, die anderen drei aber nur jeweils zweimal einsteigen. In dem Wettkampf kommt also so stark darauf an, als Team zu planen, was sowohl die Einsätze als auch die Vehikel betrifft. Das erste Turnier in diesem Format beginnt am 15. und endet am 27. Februar. Als Gesamtpreis winken 95.000 Golden Eagles sowie die beiden Abzeichen „Gladiator“ und „Steel Legion“.

