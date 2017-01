War Thunder: Zwei neue Schiffe vorgestellt

Spieler der Closed Beta von War Thunder: Knights of the Sea dürfen sich unter anderem über ein deutsches Mehrzweckboot freuen, das bald integriert werden soll.

Der Forschungsbaum der Sowjetunion wird um das Projekt 122bis U-Jagdboot erweitert. Viel interessanter ist aber der neue Kahn auf deutscher Seite: Hierbei handelt es sich um das Mehrzweckboot MZ1. Mit dem Bau des ersten Exemplars wurde im Jahr 1943 begonnen, im August 1944 begann eine Erprobungsphase. Eigentlich hätten zwölf Stück angefertigt werden sollen, doch letztendlich schipperte nur ein MZ1 über die See, während sich drei weitere immerhin im Bau befanden. Nach dem Ende des Kriegs wurde das MZ1 an die britischen Besatzungstruppen übergeben und zu Testzwecken nach England geschafft. Die anderen Boote wurden verschrottet.

War Thunder soll in Zukunft neben Panzern und Flugzeugen auch Kriegsschiffe bieten. Derzeit läuft die Closed Beta des „Knights of the Sea“-Updates, in der die auserwählten Tester schon mal erste Seeschlachten ausfechten dürfen. Nun hat der russische Entwickler Gaijin Entertainment zwei neue Schiffe vorgestellt, die in Kürze in der geschlossenen Testphase verfügbar sein werden.

In War Thunder soll das MZ1 seinem Namen alle Ehre machen. Das Schiff ist mit Kanonen unterschiedlichen Kalibers, Torpedos sowie Wasserbomben ausgerüstet und somit in der Lage, alle Aufgaben einer kleinen Flotte zu übernehmen. In den Gefechten gebt ihr mit dem Mehrzweckboot euren Gegnern mit den beiden 8,8-cm-Geschützen, der 3,7-cm- und den 2-cm-Flaks die volle Breitseite. Und wenn das nicht ausreicht, habt ihr immer noch die beiden Torpedorohre und die sechs Wasserbomben. Das MZ1 ist also ein sehr mächtiges Vehikel, mit dem ihr ordentlich Schaden anrichten und euch um jedes Ziel kümmern könnt.

Wann genau die beiden neuen Schiffe ihren Weg in die Closed Beta von War Thunder: Knights of the Sea finden sollen, ist nicht bekannt. Einen Termin bleibt uns Gaijin noch schuldig.

Quelle: offizielle Webseite