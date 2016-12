Doch das ist noch nicht alles, was mit dem Update War Thunder bereichert. Die Entwickler haben auch zwei neue Karten designt, auf denen ihr die frischen Vehikel einsetzen dürft. „38. Breitengrad“ zeichnet sich durch ihren großen Staudamm, Reisfelder und kleine Bauerndörfer mit engen Gassen aus. Zudem ist die Landschaft sehr hügelig, weshalb Fahrzeuge mit einem guten vertikalen Sichtfeld einen Vorteil haben. Die zweite Map heißt „Verlassene Fabrik“ und bietet dementsprechend eine nicht mehr in Betrieb befindliche Fabrikanlage. Feindliche Panzer können sich hier hinter jeder Ecke verstecken, weshalb ihr stets aufpassen solltet.

Kurz vor Weihnachten macht der russische Entwickler Gaijin Entertainment den Fans seines kostenlosen Actionspiels War Thunder schon mal ein großes Geschenk: Das Update auf die Version 1.65 ist erschienen. Der Name „Weg der Samurai“ deutet die wohl größte Neuerung an: Endlich rollen die japanischen Panzer über die virtuellen Schlachtfelder. Insgesamt hat der neue Forschungsbaum 31 Fahrzeuge zu bieten, die ihr nacheinander freischaltet. Dabei gibt es leichte, mittlere und schere Panzer, Flugabwehr- und Panzerfahrzeuge sowie Selbstfahrlafetten.

Des Weiteren liefet das „Weg der Samurai“-Update für War Thunder 3D-Cockpits für alle noch ausstehenden Flugzeuge im Spiel. Gaijin Entertainment hatte bereits angekündigt, diesbezüglich nachzuarbeiten, damit für alle Spieler im Simulationsmodus die gleichen Voraussetzungen gelten. Schlachtflugzeuge und Bomber hatten nur virtuelle Cockpits und damit einen Sichtvorteil. Das ist nun Geschichte, aber dafür habt ihr nun auch in jenen Fliegern eine bessere Immersion.

Ebenfalls neu in War Thunder: die hydropneumatische Federung. Damit lässt sich der Winkel der Panzerwanne in jede beliebige Richtung ändern. Außerdem könnt ihr euer Fahrzeug so etwas tieferlegen, um ein kleineres Ziel für eure Gegner zu sein. Allerdings verfügen nicht alle Panzer in War Thunder über eine solche Federung.

