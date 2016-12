War Thunder: Infos zu den japanischen Panzern

Der russische Entwickler Gaijin Entertainment hat neue Informationen zu den japanischen Panzern in seinem kostenlosen Actionspiel War Thunder preisgegeben. Auf der offiziellen Webseite hat das Team aus der Hauptstadt Moskau ein Bild des dazugehörigen Forschungsbaumes veröffentlicht, der insgesamt 31 Fahrzeuge umfasst, wobei eines davon noch mit dem Hinweis „Soon“ versehen ist. Allerdings dauert es zum einen ja eh noch ein bisschen, bis der Forschungsbaum in War Thunder integriert wird, zum anderen handelt es sich hierbei um eine vorläufige Version. Es kann also sein, dass sich noch einiges ändern wird.

Die japanischen Panzer werden, so Gaijin Entertainment, in fünf Kategorien unterteilt sein: leichte Panzer und Panzerfahrzeuge, mittlere Tanks, Flugabwehrfahrzeuge, Selbstfahrlafetten und schwere Panzer. Zu den neuen Vehikeln für euren Fuhrpark in War Thunder zählen zum Beispiel der ST-A1, der Ka-Mi, der Chi-Ha oder der M42 Duster JSDF.

Die japanischen Kriegsmaschinen sollen mit dem Update auf die Version 1.65, das den passenden Titel „Way of the Samuarai“ trägt, den Weg auf die virtuellen Schlachtfelder von War Thunder finden. Wann genau das der Fall sein soll, ist nicht bekannt. Lange werdet ihr aber wohl nicht mehr warten müssen, denn am Wochenende war das Update bereits auf dem Entwicklerserver spielbar.

Wenn ihr euch vorab schon mal einen der neuen Panzer für War Thunder sichern wollt, könnt ihr zu einem der beiden Vorbestellerpakete greifen. Für 14,99 Euro gibt es das Bundle mit dem Typ 97 Chi-Ha 12cm. Zusätzlich dazu erhaltet ihr noch 1000 Golden Eagles, Premiumstatus für sieben Tage und das 3D-Dekoelement „Sakura“. Das Paket mit dem Panzerkampfwagen VI Ausführung E Tiger, ebenfalls 1000 Golden Eagles und sieben Tage Premiumstatus sowie einem Tarnanstrich des 9. Panzerregiments und dem 3D-Dekoelement „Samurai-Helm“ gibt es für 29,99 Euro. Bis morgen gibt es bei Pakete übrigens noch im Bundle mit einem Preisnachlass von 20 Prozent (35,98 statt 44,98 Euro).