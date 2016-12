War Thunder: 3D-Cockpits für alle Flugzeuge

Mit dem kommenden Update 1.65 sollen endlich auch die Bomber in War Thunder 3D-Cockpits erhalten. Darüber hinaus wird es spielerische Änderungen an diesen Flugzeugen geben.

Der russische Entwickler Gaijin Entertainment hat sich auf der offiziellen Webseite von War Thunder zu kommenden Neuerungen und Änderungen für das kostenlose Actionspiel geäußert. Unter anderem gibt euch das Team einen kleinen Ausblick auf die neuen 3D-Cockpits für die großen Bomber. Diese Flugzeugklasse hat aktuell nur virtuelle Cockpits, was zum einen der Immersion in den Simulatorschlachten schadet, euch zum anderen aber auch einen Vorteil gegenüber Spielern mit anderen Maschinen verschafft. Schließlich habt ihr so schlicht eine bessere Sicht als die anderen. Mit dem Update auf die Version 1.65 sollen die Cockpits ihren Weg in War Thunder finden. Ab dann verfügt also jedes Flugzeug im Spiel über ein detailliertes 3D-Interieur.

Obendrauf nehmen die Entwickler noch ein paar spielmechanische Änderungen an den Bombern vor. So werden die Richtzeichen aus dem Arcade-Modus entfernt. Das sorgt dafür, dass die Sturzkampfbomber und Schlachtflugzeuge mehr Bedeutung geschenkt bekommen und das Fliegen der Horizontalbomber herausfordernder wird. Ihr müsst eure Angriffe dann besser planen und werdet noch dazu ermutigt, das Bombenvisier zu nutzen. Zudem ist geplant, dass ihr die Bombenschächte in Zukunft selber kontrollieren könnt, um so mehrere Bomben zeitgleich abwerfen zu können.

Ansonsten wird die Röntgenansicht im Hangar von War Thunder erweitert. So werden in Zukunft in diesem Sichtmodus Werte und Eigenschaften der Verbindungen und Komponenten angezeigt, also etwa die Art und Leistung des eingebauten Motors. Darüber hinaus ist Gaijin Entertainment natürlich damit beschäftigt, Fehler auszumerzen. Eine genaue Auflistung aller Änderungen, die das Team mit dem nächsten Update für War Thunder vornehmen wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.