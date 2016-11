War Thunder: Schiffe des Marine-Updates vorgestellt

Das kostenlose Multiplayer-Actionspiel War Thunder des Entwicklers Gaijin Entertainment ist einst mit der Vision gestartet, Flugzeug-, Panzer- und Schiffskämpfe in einem Titel zu vereinen, während der direkte Konkurrent Wargaming diese drei Themen auf drei Spiele aufteilt (World of Tanks, World of Warplanes und World of Warships). Gestartet ist das Spiel mit Luft-, später kamen die Panzerschlachten dazu. Und nun stehen die Seegefechte vor der Tür. Zumindest hat Gaijin Entertainment nun schon mal alle Schiffe vorgestellt, die bislang für das Marine-Update für War Thunder angekündigt wurden. Das sind insgesamt 14 Stück. Dazu gehören zum Beispiel die PT-810, die auch als der „Amerikanische Leviathan“ bezeichnet wird, oder das Torpedoboot Project 183 Bolshevik. Eine genaue Auflistung der Vehikel findet ihr auf der offiziellen Webseite von War Thunder.

Zwei der Schiffe könnt ihr euch bereits vorab sichern: Die PT-109, auch bekannt als Kennedys Torpedoboot, und die Project 1124 lassen sich im Vorverkauf erwerben. Für das Paket mit letzterem Schiff müsst ihr 34,99 Euro blechen. Zusätzlich zu dem Boot erhaltet ihr dafür noch 1.000 Golden Eagles, den Zugang zum geschlossenen Betatest für das Marine-Update sowie drei Vorbestellerboni: die 3D-Dekoration „Matrosov-Anker“, das Abzeichen „Sowjetische Marine-Schirmmütze“ und den Titel „Seewache“. Letzteres ist auch im Vorbestellerpaket mit der PT-109 enthalten, genauso wie der Betazugang. Das umfasst zudem 3.000 Golden Eagles, die 3D-Dekoration „Danforth-Anker“ und das Abzeichen „US-Matrosenmütze“. Allerdings kostet dieses Bundle auch ein paar Euro mehr. Der Preis liegt bei 44,99 Euro.