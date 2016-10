Vainglory: Schaurige Halloween-Map + Neue Heldin Gwen

Vainglory

Für das free-to-play Mobile-MOBA Vainglory steht ein umfangreiches Update in den Startlöchern. Es bringt neben einer neuen Heldin und zahlreichen Verbesserungen auch Halloween-Flair aufs Schlachtfeld.

Die Version 1.23 umfasst eine gespenstische Version der Halcyon-Fold-Map. Sie ist geprägt durch mystische Lichteffekte in grüner und violetter Farbe, geheimnisvolle Schlammpfützen und unheimliche Kürbislaternen. Außerdem kämpft ihr euch in Vainglory durch Spinnweben, Friedhofstore und viele andere passende Dekorationen.

Inhaltlich ist die neue Heldin Gwen das Highlight im aktuellen Update für Vainglory. Gwen erinnert ein bisschen an Miss Fortune aus League of Legends. In bester Wild-West-Manier durchlöchert sie gegnerische Charaktere mit ihren beiden Pistolen und verursacht aus sicherer Distanz kräftig Schaden. Zudem ist sie in der Lage, negative Effekte mit Leichtigkeit abzuschütteln. Ihr Ultimate Skill heißt „Aces High“: Gwen zieht ein Ass aus dem Ärmel und wirft es auf ihre Gegner. Alles, was sich zwischen ihr und dem anvisierten Ziel befindet, nimmt Schaden, zudem wird der erste getroffene Held betäubt.