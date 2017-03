Uptasia: Südsee-Feeling pur auf eurer eigenen Insel

Uptasia

Der Startschuss für das Wimmelbild-Event in Uptasia ist heute, am 23. März gefallen. Eine Woche lang soll das Event andauern und dann am 28. März ein Ende finden. Bis dahin gilt es für alle Uptasia-Spieler und -Spielerinnen also, so viele Krokusse zu sammeln wie möglich, um die tollen Belohnungen in Anspruch nehmen zu können. Um die Krokusse zu bekommen, müsst ihr während der Event-Woche aufmerksam die Wimmelbilder lösen. Die Belohnungen, die ihr für die Krokusse eintauschen könnt, sind in fünf Stufen unterteilt. Abhängig von der Menge gesammelter Krokusse, könnt ihr die Tulpe “Babs” mit 25, Dekopunkten, den Frühlingsbaum “Birdy” mit 150 Dekopunkten, ein frühlingshaftes Outfit für eure Katzenpost, 20 VIP-Punkte oder den Spielplatz “Boing” mit 600 Dekopunkten eintauschen.

Quelle: Offizielle Webseite