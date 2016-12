Uptasia: Verwandelt eure Stadt in ein Winterwunderland!

Die Adventszeit ist in vollem Gange, das Weihnachtsfest nähert sich mit großen Schritten. Da ist es keine Überraschung, dass sich in vielen Spielen derzeit Events zum Thema Weihnachten oder Winter abspielen – kalt ist es ja derzeit auch. Das kostenlose Aufbauspiel Uptasia macht da keine Ausnahme mit seinem „Winterwunderland“-Event, das diese Woche gestartet ist.

Wer Uptasia schon länger spielt, weiß, wie der Hase läuft. In dem Browserspiel von upjers (My Free Zoo, Harbor World) geht es bei den Events stets darum, Wimmelbilder zu lösen, um dafür eine Währung zu erhalten, die ihr gegen diverse Belohnungen eintauscht. An diesem Prinzip ändert sich auch beim aktuellen Advents-Event nichts. Für erfolgreich gelöste Wimmelbilder bekommt ihr in dem Fall Christbaumkugeln. Habt ihr 500 Stück davon gesammelt, erwartet euch die erste Belohnung: die fünf Teile einer Festtagsmauer, mit der ihr eurer Stadt in Uptasia ein weihnachtliches Flair verpasst. Belohnung Nummer 2 wird euch bei 3.000 Christbaumkugeln ausgehändigt. Statt eines klassischen Weihnachtsbaums erhaltet ihr den beleuchteten Laubbaum „Blinkende Gitti“. Das Schöne dabei: Ihr bekommt gleich zwei Exemplare.

Weiter geht es bei 7.000 gesammelten Christbaumkugeln mit der Katze Bianca im Wimmelwichtel-Outfit für die Katzenpost von Uptasia. Das nächste Etappenziel ist bei 8500 Christbaumkugeln erreicht, wofür ihr mit 20 VIP-Punkten belohnt werdet. Und zu guter Letzt erhaltet ihr bei 10.000 Kugeln ein neues Gebäude: Dann lässt sich die Geschenke-Werkstatt in eurer Stadt platzieren, die euch satte 650 Deko-Punkte beschert. Wenn das mal kein ordentliches Weihnachtsgeschenk ist! Gut, von einem Geschenk kann eigentlich nicht die Rede sein, weil ihr dafür ja etwas tun müsst, aber schön ist es trotzdem.