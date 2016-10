Uptasia: Gründet eine Familie!

Ab sofort steht euch im kostenlosen Mix aus Wimmelbild- und Aufbauspiel Uptasia ein brandneues Feature zur Verfügung, das den Zusammenhalt der Spieler stärken soll. Ihr habt neuerdings die Möglichkeit, in dem free-to-play Browsergame eine eigene Familie zu gründen und auf diese Weise mit euren Ingame-Freunden zu interagieren. Die Funktion ist in mehrere Phasen unterteilt und wird künftig noch viele weitere Aktionen und Spieloptionen in Uptasia integrieren. Phase 1 ist bereits gestartet.