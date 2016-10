Uptasia

Bis zum nächsten Valentinstag dauert es noch ein wenig und auch der Frühling ist noch in weiter Ferne. Trotzdem hat sich die Katze Bianca, die euch im kostenlosen Wimmelbildspiel Uptasia begleitet, Hals über Kopf in einen getigerten Kater verliebt. Er heißt Schnurrano de Bergerac und schreibt ihr pausenlos poetische Liebesbriefe. Klar, dass die Samtpfote nicht ein einziges Wort verpassen will. Deshalb seid ihr gefragt. Sammelt während des Wimmelevents Romantische Begegnung möglichst viele Liebesbriefe und überbringt sie der verliebten Katze! Bis Dienstag, den 11. Oktober, habt ihr dafür Zeit. Als Belohnung erhaltet ihr unterschiedliche Dekorationen und Punkte für euer Dorf.

Um Teile der romantischen Post zu sammeln, müsst ihr in Uptasia wie gewohnt Suchbilder entschlüsseln. In einer Liste seht ihr, welche Objekte ihr finden sollt. Sobald ihr sie erspäht habt, klickt ihr sie an, um sie verschwinden zu lassen. Je mehr Gegenstände ihr findet, desto größer fällt eure Belohnung aus. Außerdem solltet ihr darauf achten, die Objekte möglichst schnell hintereinander anzuklicken, denn dafür bekommt ihr Bonuspunkte. Gemessen an eurer Punktzahl erhaltet ihr am Ende jeder Runde Liebesbriefe, die ihr in wertvolle Dekorationen umtauschen könnt.