Untergang der Götter: Bonuscodes zum Release des MMORPGs

Untergang der Götter

Gestern ist das Browsergame Untergang der Götter offiziell erschienen. Nordische, griechische, chinesische und ägyptische Mythologien werden darin bunt miteinander vermischt. Im Mittelpunkt stehen natürlich die namensgebenden Götter, die sich nach Jahrhunderten in zwei Lager gespalten haben. Einige versuchen die Menschen als Sklaven zu halten und andere sind strikt gegen die Unterdrückung von Sterblichen. Der daraus resultierende Krieg lässt die Menschen an den Göttern zweifeln und so nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hände. Als auserwählter Vertreter der Menschen seid ihr in der Lage, besondere Fähigkeiten zu nutzen. Doch sich gegen Götter zur Wehr zu setzen, ist leichter gesagt als getan.