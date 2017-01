Twin Saga: Tipps und Tricks zu Geheimquests

Geheimquests gibt es in jedem Gebiet von Twin Saga. In nachfolgender Tabelle erfahrt ihr, wo sich der jeweilige Auftraggeber befindet:

In fast allen MMORPGs gibt es neben der Hauptstory haufenweise Nebenmissionen, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt. Auch im free-to-play Anime-Spiel Twin Saga habt ihr die Möglichkeit, die Welt über die Grenzen der Story-Missionen hinaus zu erkunden. Dafür gibt es kleinere Aufträge, die sich "Geheimquests" nennen und überall im Spiel versteckt sind. Um sie zu starten, müsst ihr meist einen bestimmten Non-Player-Character (kurz: NPC) ansprechen. Er lässt euch wissen, was ihr tun sollt, um die Aufgaben abzuschließen. Einige Charaktere fordern spezielle Items, andere verlangen von euch, dass ihr bestimme Monster erledigt und wieder andere schicken euch los, um spezielle Orte zu erkunden.

Für jede erledigte Quest erhaltet ihr eine Belohnung. Dabei handelt es sich in der Regel um fünf Erfolgs- und fünf Treuepunkte. Außerdem verdient ihr euch einen der Titel, von denen euch manche verbesserte Statuswerte einbringen. Sobald ihr alle Geheimquests in einem Gebiet bewältigt habt, gibt es für euch ebenfalls einen Titel, 30 Erfolgs- und 30 Treuepunkte.

Twin Saga

Wenn ihr mit einem Auftrag startet, könnt ihr euch auf der Minimap anzeigen lassen, wohin ihr laufen müsst, um ihn zu erfüllen. Bevor ihr allerdings mit den Quests beginnt, solltet ihr euch einen Überblick über alle Aufgaben verschaffen. Vor allem, wenn ihr Items sammelt, könnt ihr das auf dem Weg zum Questgeber oder zum nächsten Auftrag erledigen. Es lohnt sich allerdings nicht, Monster im Voraus zu töten, denn sie gelten erst als besiegt, wenn ihr die Quest bereits angenommen habt.

Ihr könnt euch die Arbeit ein wenig erleichtern. Dafür überlegt ihr euch eine Route durch das Gebiet, auf der ihr möglichst viele der Questgeber findet. Nehmt so viele Aufträge an, wie möglich, erledigt sie und lauft dann noch einmal alle NPCs ab. So spart ihr euch doppelte Wege und könnt, wenn ihr ohnehin in einem bestimmten Gebietsabschnitt seid, problemlos alle Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Quelle: Spiel, Forum