Twin Saga: Einsteigertipps für das Anime-MMORPG

Für gewöhnlich erstellt ihr euch in einem Online-Rollenspiel zunächst einmal einen Charakter und levelt ihn anschließend hoch, bis ihr auf der maximalen Stufe seid oder eine andere Klasse ausprobieren möchtet. Im kostenlosen MMORPG Twin Saga lohnt es sich allerdings, schon früh mindestens drei Figuren zu besitzen. Die täglichen Aufgaben könnt ihr nämlich mit jedem Charakter erledigen, was euch schon von Anfang an die dreifache Belohnung einbringt. Natürlich könnt ihr zu diesem Zweck auch mehr als drei Figuren erstellen, allerdings bekommt ihr nur die ersten drei Charakter-Slots kostenlos. Alle folgenden müsst ihr kaufen. Darüber hinaus erhaltet ihr für jede Figur einen Login-Bonus. Es lohnt sich also, täglich mit jeder Figur zu spielen. Die Belohnungen enthalten unter anderem Treuepunkte, die ihr im Shop von Twin Saga gegen Glückskisten eintauscht. Darin befinden sich Ausrüstungsgegenstände, Kostüme und andere Items.

Habt ihr nicht viel Zeit oder müsst längere Zeit offline gehen, solltet euch in Twin Saga das sogenannte AFK-Farmen (afk = "away from keyboard") zunutze machen. Neben einer Charakter-Klasse hat jeder Held in dem Animespiel einen Beruf wie Koch, Gärtner, Handwerker, Sammler, Alchimist oder Angler. Der Job lässt sich aktiv und passiv leveln. Wenn ihr viel Zeit habt, könnt ihr euch an den entsprechenden Stationen im Karawandel, das ist euer mobiles Haus, den Minispielen widmen und neben Beruf-Erfahrungspunkten außerdem Gold und Items verdienen. Dabei springen auch oft Diamanten für euch heraus. Ihr benötigt sie, um neue Möbel herzustellen. Ihr könnt das Ganze aber auch machen, wenn ihr das Minispiel startet und danach nichts mehr anklickt. Der Beruf wird trotzdem weitergelevelt und euer Charakter beschäftigt sich so lange mit den Minigames, bis ihr wieder da seid. Ihr sackt auf diese Weise etwas weniger Beute ein, aber immer noch genug, dass es sich lohnt. Das einzige, was ihr so nicht bekommt, sind Diamanten. Seid ihr also auf der Suche nach einem hübschen Möbelstück, solltet ihr euren Beruf aktiv leveln. Sammelwerkzeuge, Fisch-Köder und ähnliche Utensilien könnt ihr bei Ellsworth kaufen. Ihr findet ihn in der Haupthalle des Karawandels. Das Berufe-Leveln wirkt sich in Twin Saga nicht nur positiv auf euren Geldbeutel und eure Erfahrungspunkte aus, sondern gibt euch außerdem einen Bonus auf die Attribute eures Helden.